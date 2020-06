Mercato OM : Une bonne affaire au milieu finalement vers l’Italie ?

L’OM n’a pas d’argent et doit vendre avant d’acheter. Dans cette optique le recrutement de joueurs libres est une solution nécessaire. Cela correspond au profil du jeune milieu de terrain Matthew Longstaff, mais…

L’OM serait intéressé par Matthew Longstaff depuis plusieurs mois. Le milieu de terrain anglais dispose d’un contrat avec Newcastle qui se termine à la fin du mois. Si ce dernier avait donné la priorité à son club formateur, les négociations autour d’une prolongation auraient échoué. Une situation qui a attiré plusieurs clubs dont l’Ajax ou les deux Milans.

Selon The Times, Matthew Longstaff devrait finalement opter pour l’Italie, l’Udinese est le grand favori pour faire signer avec le milieu de terrain. Le media anglais estime que Longstaff aurait en main un contrat de cinq ans à de meilleures conditions que Newcastle. Pour rappel, son grand frère Sean joue également pour Newcastle, Matthew touche actuellement environ 900€ par semaine. L’OM semble donc bien distancé dans ce dossier. Etait-il une priorité ? Quoi qu’il en soit le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta devrait fermer plusieurs dossier initié par le manager espagnol…

Matty Longstaff is still on the first professional terms he signed in July 2018. That contract is worth about £800-per-week and runs out at the end of this month.

Udinese are front-runners to sign the Newcastle United midfielder, @mhardysport writeshttps://t.co/PuAyw3byLw

— Times Sport (@TimesSport) June 2, 2020