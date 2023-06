La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pablo Longoria cherche un entraineur pour succéder à Igor Tudor. Alors que le dossier Marcelo Gallardo est en cours de négociations, l’on apprend qu’un coach nord irlandais a été proposé à l’OM il y a deux semaines.

Le journaliste Patrick Juillard a lâché une information via son compte Twitter concernant la recherche du coach à Marseille. « Neil Lennon a été proposé à l’OM au début du mois pour le poste d’entraîneur. Libre depuis son départ de l’Omonia Nicosie, le technicien nord-irlandais de 52 ans, légende du Celtic Glasgow, ne dirait pas non à un nouveau challenge en Ligue 1. » L’entraineur a aussi été à la tête de Bolton (2014-2016) et Hibernian (2016 – 2019).

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille aux côtés de Paga et de Jean Charles de Bono, Sourigna s’est exprimé sur la potentielle venue de Marcelo Gallardo à l’OM.

Interroge lors de l’émission Débat Foot Marseille sur la question du coach et plus précisément de Marcelo Gallardo, Sourigna, supporter de l’OM, a déclaré ceci: « Ça me plait parce qu’il y a beaucoup d’avantages, l’expérience du coach déjà, il a prouvé en Amérique du Sud qu’il était un grand coach. Le fait qu’il n’ait jamais entrainé en Europe, fait qu’il est accessible. Un grand coach comme ça en Europe qui gagne 14 titres, c’est difficile de le faire venir à l’OM. Si on pense au côté business, faire venir un nom comme ça fait vendre des abonnements. L’OM veut battre un record cette année et après la fin de saison décevante avec Tudor, si tu fais venir un nom pas trop ronflant, pas sur sûr qu’il y ait autant d’abonnés que l’année dernière. Je pense que ce qui a aussi une importance pour l’OM, c’est de remplir le stade et qu’avec un nom comme celui-là, Sud-Américain, Argentin, il y a tout pour enflammer le Vélodrome. »