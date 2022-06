Mercato : Une nouvelle arrivée à la direction de l’OM?

Après Ribalta et Otero, Pablo Longoria recrute un nouveau directeur pour la préparation physique des équipes de jeunes de l’Olympique de Marseille ! Une nouvelle fois, un Espagnol qui exerçait à Valence !

Pablo Longoria sait s’entourer. Après l’arrivée d’Otero et Ribalta à l’Olympique de Marseille, le président aurait chipé un directeur de la préparation physique des équipes de jeunes au FC Valence ! Il s’appelle Miguel Alonso et devrait rejoindre l’OM très prochainement d’après AS.

Il connaît parfaitement Marco Otero et c’est même lui qui l’aurait ramené à l’Olympique de Marseille. Alonso aurait d’ailleurs déjà fait ses adieux à ses collaborateurs à Valence et devrait débarquer à Marseille dans les prochains jours.

✈️ Miguel Alonso, responsable del departamento de Alto Rendimiento Condicional de la Academia VCF también se marcha al Olympique de Marsella. Sean Bai también deberá reestructurar esta parcelahttps://t.co/zTybxD5EbP — Diario AS (@diarioas) June 29, 2022

Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff…

« Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité. Je le répète mais c’est tellement important : nous voulons donner un maximum de cohérence au projet. C’est la clé. Comme la saison dernière, nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff, autour de deux aspects : le style de jeu de l’équipe et les profils des joueurs, qui doivent être complémentaires entre eux. C’est un travail essentiel avec beaucoup de problématiques, qui doit aboutir sur notre capacité à mettre l’individuel au service du collectif avec une identité de jeu très forte. C’est pour ça que c’est très, très important que tout le monde puisse réfléchir ensemble et travailler dans la même direction pour la bonne conduite du projet. » Pablo Longoria – Source : Site Officiel