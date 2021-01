Mercato : Une nouvelle piste s’écroule au poste de latéral droit?

Ces derniers jours, le nom de Timothy Fosu-Mensah a été cité pour épauler Hiroki Sakai au poste de latéral droit. Selon la presse anglaise, le joueur souhaiterait prolonger avec Manchester United…

Le mercato hivernal a ouvert ses portes ce samedi et les rumeurs s’enchaînent. Pour le poste de latéral droit, Pablo Longoria a essuyé deux échecs ces derniers jours : Joakim Maelhe et Bryan Reynolds. Les deux joueurs ont filé vers la Serie A : à l’Atalanta pour le premier et à la Juventus pour le second.

FOSU MENSAH VEUT RESTER A MANCHESTER UNITED

Le Head Of Football de l’Olympique de Marseille pourrait enchaîner un troisième échec avec le dossier Timothy Fosu-Mensah. En effet, le Néerlandais qui n’était pas satisfait de son temps de jeu à Manchester United a refusé les propositions de prolongation de contrat… Une indication sur sa volonté de quitter le club.

Cependant, selon les informations de Manchester Evening News, le défenseur âgé de 23 ans souhaiterait avant tout prolonger son aventure chez les Reds Devils. Les premières conditions dans les propositions de contrat ne lui plaisaient pas mais il semble que la donne a changé. Coup dur pour l’OM qui va devoir se trouver une autre piste à ce poste…