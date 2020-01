Mercato : « Une offre de 15M€ pour Sanson… il ne faut même pas regarder ! »

Suite aux informations de ces derniers jours, l’Olympique de Marseille semble être encore dans la nécessité de vendre des joueurs cet hiver. Avec Morgan Sanson en première ligne ?

Ce jeudi, dans notre émission Débat Foot Marseille, le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti a exprimé son sentiment sur d’éventuelles offres pouvant arriver pour Morgan Sanson.

« Même 30M€ ! Aujourd’hui est-ce que Sanson ne peut pas valoir plus ? »

« S’il y a une offre qui arrive à 15M€ pour Sanson, je ne pense qu’il ne faut même pas la regarder. Même 30M€ ! Aujourd’hui est-ce que Sanson ne peut pas valoir plus ? Est-ce qu’avec la pénurie des milieux de terrain en équipe de France, il ne va pas se passer quelque chose en mars et du coup, sa valeur va encore augmenter ? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. (…) Malheureusement tout est vendable, c’est l’histoire récente de l’OM. Souvenez-vous du départ de Dimitri Payet à West Ham par exemple. Mais Vincent Labrune avait besoin de l’argent pour renflouer les caisses. Les erreurs qui ont été commises sont encore commisses et aujourd’hui, on court après ça pour essayer de réduire le déficit. »

Fabrice Lamperti – Source : Football Club de Marseille