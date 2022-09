Mercato : Une offre de 12M€ faite par Longoria refusée?

D’après les informations du journaliste espagnol Héctor Gómez, l’Olympique de Marseille aurait fait une offre de 10-12 millions d’euros pour ce milieu de Valence !

L’Olympique de Marseille aurait formulé une offre de 10 à 12 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune joueur Yunus Musah. L’Américain âgé de 19 ans appartient à Valence et possède un contrat jusqu’en 2026. Le club espagnol en attend 20 millions d’euros et a donc refusé l’offre de Pablo Longoria.

L’OM n’étant pas prêt à mettre tout cet argent sur le jeune milieu central, le dossier semble compliqué à être finalisé mais la dernière journée de ce mercato est longue et peut réserver des surprises ! A ce poste, le club semble se concentrer sur un retour d’Amine Harit après l’échec menant à Malinovskyi.

Dire que je n’ai pas envie de rester à l’OM serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Avant la fin de la saison, Amine Harit avait réaffirmé dans une entretien pour le Dauphiné, son attachement à Marseille. Il expliquait son envie de jouer la Ligue des Champions et sa volonté de s’imposer à l’OM.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire).

