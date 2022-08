Mercato OM : Une opportunité à l’étranger pour Amavi (sous condition) ?

Ecarté par Igor Tudor, Jordan Amavi est poussé vers la sortie. Le latéral gauche aurait une opportunité à l’étranger mais à condition d’une qualification en Ligue des Champions !

En effet selon le média croate Index, « d’ici la fin du mercato, le Dinamo Zagreb tentera de faire venir un nouveau joueur au poste d’arrière gauche, et le premier choix du champion croate est Jordan Amavi. » Le média affirme que l’OM tente de trouver un solution en prêt pour le latéral de 28 ans. Si le club croate prend Amavi en prêt, il devrait disposer d’une option d’achat pour sa dernière année de contrat. Cependant, l’arrivée d’Amavi dépendra du résultat du Dinamo en Norvège lors du premier match des barrages de Ligue des Champions face à Bodo/Glimt (défaite 1-0 en Norvège lors du match aller hier soir).

Amavi en prêt à Zagreb, si le club va en C1 ?

Mis à l’écart par Sampaoli, qui ne lui faisait pas confiance, le latéral gauche avait admis ne pas avoir compris les raisons et estimait n’avoir eu aucune explication. Il était parti en prêt à Nice pour la seconde partie de la saison.

« La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli à la place de Villas-Boas), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu’en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. (Sur son départ en hiver) Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe » Jordan Amavi – Source : Nice-Matin (29/05/2022)