Mercato : Une pépite de Serie A continue de clamer son souhait de signer à l’OM !

Ce dimanche dans Le Parisien, Jérémie Boga a répondu à une question sur son avenir. Il n’écarte absolument pas un retour à l’OM après l’avoir quitté lorsqu’il était jeune.

Depuis plusieurs années, Jérémie Boga est à Sassuolo. Récemment, il a été rejoint par un autre marseillais, Maxime Lopez. Les deux joueurs formés à l’OM font le bonheur du coach De Zerbi en Serie A.

Ce dimanche, l’attaquant ivoirien a répondu aux questions du Parisien concernant son avenir. Après avoir quitté l’OM lorsqu’il était jeune, il n’écarte pas la possibilité d’y revenir…

« C’est un rêve depuis tout petit, je l’ai toujours dit. Mais ce n’est pas une obsession non plus. Si ça doit se faire un jour, j’en serai le plus heureux. Dans le cas contraire, je demeurerai le premier supporter de l’OM » Jérémie Boga – Source : Le Parisien (20/12/20)