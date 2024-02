Mercato : Une recrue de l’OM se fait détruire par Larqué « c’est un joueur de District »

A peine arrivé à l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna en prend déjà pour son grade ! Jean-Michel Larqué l’a détruit en direct sur RMC cette semaine.

La semaine de l’Olympique de Marseille est très mouvementée avec le départ de Gattuso et l’arrivée de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur. Les joueurs vont devoir tout faire pour prendre le dessus sur le Shakhtar Donetsk ce jeudi au Vélodrome qui promet un accueil bouillant d’après L’Equipe.

Certaines recrues se retrouvent dans une situation compliquée avec peu d’expérience à Marseille et déjà des rebondissements dans tous les sens. Faris Moumbagna en a d’ailleurs déjà pris pour son grade de la part de Jean-Michel Larqué. Sur RMC, l’ancien joueur et actuel consultant n’a pas été tendre avec l’attaquant camerounais.

« Moumbagna, c’est un joueur de District. Physiquement, j’ai vu une photo épouvantable de lui dans L’Équipe. Une photo terrifiante. Il n’a aucune allure ce garçon-là, a balancé Larqué sur RMC. Ne parlons même pas de ses performances. Aujourd’hui, il n’est pas prêt à disputer un match de L1 physiquement »

Croyez-vous en Gasset pour redresser l’OM ? 🗣️ Captain Larqué est pessimiste : « Ses premiers mots ne me rassurent pas. Le problème de l’OM n’est pas mental. Quand je vois le match à Brest… Moumbagna, c’est un joueur de District. » #RMCLive pic.twitter.com/Fee8YOHWjo — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 20, 2024

C’est un mangeur d’espaces et un tank. Un super point d’ancrage, un joueur qui est athlétique

Faris Moumbagna est arrivé à l’OM durant ce mercato hivernal. Steve Savidan a livré son sentiment sur le buteur camerounais sur les ondes de RMC Sport. L’international camerounais est encore peu connu en Ligue 1. Sur les ondes de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, Steve Savidan a présenté le nouveau numéro 9 de Marseille:

« Ça bouge un peu dans la surface, c’est impactant. C’est du physique, ça tient la balle devant. Je connais un peu ce gamin, on a une relation en commun. C’est un super gamin. (…) C’est un joueur de surface. C’est un mangeur d’espaces et un tank. Un super point d’ancrage, un joueur qui est athlétique, qui bouffe les espaces et ne compte pas ses efforts, » a ainsi déclaré l’ancien international français.