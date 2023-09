Mercato : Veretout raconte les détails de son transfert à l’OM

Recruté lors de l’été 2022, Jordan Veretout a été un élément fort d’Igor Tudor la saison dernière. Le milieu de terrain est revenu sur son choix de signer avec l’OM.

Interrogé par le média carré, Jordan Veretout a raconté son transfert de la Roma vers l’OM. Il explique son choix.

« J’avais envie de partir de la Roma, je pense que j’avais fait le tour, j’avais besoin de ce renouveau… J’ai parlé avec une personne qui travaille avec mon agent et qui m’a dit que Marseille était intéressé, raconte Veretout. Quand on te dit l’OM, il y a d’autres clubs et tu as un temps de réflexion. Mais en France c’est le club le plus mythique, je suis aussi venu pour les supporters, jouer dans un stade plein avec des ambiances de fous. Je savais que si j’étais bon avec l’OM j’avais des chances d’être à la Coupe du Monde. Ensuite, on joue la Champions League que j’ai découvert, c’est un tout qui fait que j’ai choisi l’OM. Eux aussi me voulait. J’ai eu le président, le directeur sportif et Tudor, que j’ai connu en Italie. Quand il y a un coach qui te veut c’est quand même toujours mieux. J’ai eu l’expérience à Aston Villa d’un coach qui ne te connait pas, cela ne s’est pas très bien passé. Alors quand un coach te connait tu peux y aller les yeux fermés. »

Veretout, un choix d’Igor Tudor !

A lire ; Mercato OM : «Je vais prouver qu’ils ont eu raison d’investir autant sur moi»



L’entraîneur breton, Éric Roy, avait regretté en après-match le manque de réalisme de son équipe et a souligné, en toute fin de conférence de presse, la différence de moyens entre les deux équipes…

Veretout/Rongier ? Deux supers joueurs au milieu de terrain !

« Jordan Veretout, il est sur les deux buts de l’OM ? Ha oui possible, je dois dire que je regarde tellement mon équipe que j’ai du mal à juger les adversaires. Après, Veretout/Rongier, ce sont deux supers joueurs au milieu de terrain. Veretout, c’est même un international. Avec les salaires de Veretout et de Rongier, je fais pratiquement mon équipe. C’est assez logique que ce genre de très bons joueurs puissent être décisifs dans ce genre de matchs donc bravo à eux. C’est Olympique de Marseille n’a pas encore trouvé son rythme de croisière mais ce sera une équipe forcément importante de ce championnat. » Éric Roy – Source : FCM