Mercato : Vidal sait déjà quand il donnera sa réponse à l’OM !

Depuis plusieurs semaines, la rumeur Arturo Vidal à l’OM déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. L’international chilien s’est exprimé à ce sujet et notamment sur sa relation avec Jorge Sampaoli.

Dès l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, plusieurs médias affirmaient que l’international chilien Arturo Vidal pourrait débarquer dès le mercato d’été 2021 afin de retrouver son ancien sélectionneur.

Sampaoli m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie — VIDAL

Au micro de TNT Sports Chile, l’actuel joueur de l’Inter Milan s’est exprimé sur la relation particulière qu’il a avec le coach argentin.

« Sampaoli est une personne que j’aime beaucoup dans le milieu du footbal. C’est un entraîneur qui m’a beaucoup fait grandir comme joueur, comme personne. Il est très direct, il te dit les choses en face. Il m’a permis de continuer à progresser. Tous mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c’est particulier, il m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie. On parle dès qu’on le peut. On a une bonne relation » Arturo Vidal – Source : TNT Sports Chile

VIDAL VEUT « commencer à envisager l’avenir » APRES LA SELECTION

Questionné sur son avenir, Arturo Vidal n’a pas vraiment écarté la possibilité de venir jouer à l’Olympique de Marseille. Le Chilien veut seulement attendre la fin de la saison et son retour après les matchs internationaux.

Il prendra une décision à ce moment-là concernant son avenir. En fin de contrat en juin 2022, il pourrait vouloir terminer son aventure à l’Inter avant de s’engager avec un autre club, libre de tout contrat. Selon les dernières informations, Longoria négociait avec l’entourage du joueur pour baisser son salaire à 4M€/ an.

« Parler de ça (l’intérêt de l’OM), c’est difficile. Je respecte beaucoup l’Inter, je respecte ce qu’il fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose en ce moment. Je me concentre sur l’Inter, pour bien revenir et être à fond sur la sélection. Il faut laisser passer un peu de temps, aller en sélection et, après les vacances, commencer à envisager l’avenir. En ce moment, il est difficile de penser à une autre équipe » Arturo Vidal – Source : TNT Sports Chile (17/05/21)