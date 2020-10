Mercato : Villas-Boas n’écarte pas une prolongation à l’OM… A une seule condition !

André Villas-Boas n’écarte pas la possibilité de rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le coach portugais l’a expliqué à l’AFP.

L’Agence France Presse a publié une interview d’André Villas-Boas. L’actuel coach de l’Olympique de Marseille qui a failli partir cet été n’a pas écarté la possibilité de prolonger.

Après le mercato, on pourra plus ou moins se positionner vers l’avenir — aVB

L’entraîneur portugais affirme cependant qu’il souhaite attendre le mois de février pour se décider, soit après le mercato hivernal…

« En février, on pourra parler prolongation. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l’avenir. La chose la plus importante est que je me sens très bien ici (…) Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j’aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l’impact européen de l’OM… C’est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c’est pour ça que je veux toujours bien faire ici. De mon côté, je suis libre pour écouter ce que le club veut faire. Je suis un peu à l’écoute, j’ai bien aimé les paroles du président. J’ai dit au propriétaire, il y a trois, quatre semaines, qu’avec moi il peut être tranquille, je ne suis pas en train de chercher autre chose. Je suis totalement focalisé sur les ambitions de l’OM »

André Villas-Boas – Source : AFP (18/10/20)