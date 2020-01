Mercato : « Villas-Boas s’inquiète du fait que l’OM n’aura pas les moyens de recruter pour la Ligue des Champions »

André Villas-Boas a dit ce qu’il pensait d’un possible départ cet hiver et tente maintenant de passer à autre chose pour se concentrer sur le sportif. Pour autant, le journaliste Florent Germain n’exclut pas un départ d’AVB en juin prochain…

Dans le Podcast Marseille de l’After, le correspondant à Marseille pour RMC livre son sentiment sur la situation d’André Villas-Boas à l’OM.

La question de l’avenir de Villas-Boas va encore se poser — Germain

« Villas-Boas a bien géré la chose. On ne va pas lui reprocher d’avoir eu un nouvel élan de franchise. Tout le monde aime son côté cash. Il a dit ce qu’il avait sur le cœur. Il n’était pas sous le coup de l’émotion. Il a fait passer un message très clair. En gros : ‘Touche pas à mon Zubi !’. Il a juste demandé une chose : ne pas toucher l’effectif pour l’amener en Ligue des Champions. Cette nomination d’Aldridge l’a vexé. Et très intelligemment, dès vendredi soir, il a éteint l’incendie. Au moins, Eyraud sait que le coach ne sera pas content s’il y a un départ cet hiver. AVB est dans une position confortable. Mais le président a une pression financière… Il y a deux visions différentes. La question de l’avenir de Villas-Boas va encore se poser. Car il s’inquiète du fait que l’OM n’aura pas les moyens de recruter et d’avoir une équipe compétitive pour jouer la Ligue des Champions… Peut-être que dans ce cas-là, il dira : ‘Merci, ciao !’. Ce n’est pas parce qu’il a calmé les choses que sa pensée sincère a changé » Florent Germain – source : RMC