Mercato – Vitinha est cash : « c’est mon premier choix de venir jouer à l’OM »

Ce jeudi, la presse était conviée à la présentation de la dernière (et plus chère de l’histoire du club) Vitinha. Le jeune attaquant portugais a évoqué son transfert et confirme que Marseille était son premier choix !

« Je suis très heureux d’être ici. C’est mon premier choix de venir jouer à l’OM. C’est un grand club, l’un des meilleurs en France. J’ai eu toute la confiance du président. C’est un grand pas pour moi, ils ont fait le maximum pour que je vienne. J’espère pouvoir aider le club à obtenir ses objectifs. Le prix du transfert ? Ce n’était pas difficile pour moi, je ressens beaucoup de fierté, ça montre que le club voulait vraiment me recruter. Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences ». Vitinha – source : Conférence de presse (02/02/2023)