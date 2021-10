Mercato, Wass toujours pisté par Longoria. PSG, Nice, Lazio… Le calendrier infernal de l’OM

Cet article est réservé aux abonnés Rejoignez-les pour avoir accès à 100% du site Football Club de Marseille et pour soutenir notre média Déjà abonné ? Je me connecte Choisissez votre offre

Résiliable à tout moment Choisissez votre offre Abonnement

Annuel SITE SANS PUBLICITÉ

CONTENU EXCLUSIF

ESPACE PARTICIPATIF -

- Paiement annuel de 24 €

Renouvellement par tacite reconduction

Sans engagement, résiliable à tout moment Je m'abonne

Je m'abonne Abonnement

mensuel SITE SANS PUBLICITÉ

CONTENU EXCLUSIF

ESPACE PARTICIPATIF -

- Paiement mensuel de 2,50 €

Renouvellement par tacite reconduction

Sans engagement, résiliable à tout moment Je m'abonne

Je m'abonne Abonnement

Soutien SITE SANS PUBLICITÉ

CONTENU EXCLUSIF

ESPACE PARTICIPATIF Pour celles et ceux qui peuvent et souhaitent nous soutenir davantage. Paiement annuel de 50 €

Renouvellement par tacite reconduction

Sans engagement, résiliable à tout moment Je m'abonne

Depuis le début de la semaine, FCMarseille vous propose un abonnement sans pub mais aussi des nouveautés pour les membre du club FCM. Vous pouvez déjà retrouver la chronique de Mourad Aerts, ou encore le Débat en plus réservés aux abonnés. Petit plus, vous avez aussi la possibilité de voir le replay du dernier Debat Foot Marseille en intégralité et sans coupure pub. Benjamin Courmes, Jean Charles de Bono et Thierry Mode étaient en direct jeudi. Au menu, Wass, […]