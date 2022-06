Mercato: Witsel prêt à rejoindre l’OM ?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Axel Witsel pour renforcer son milieu de terrain. Jorge Sampaoli souhaite apporter de l’expérience dans son effectif.

Libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund, Axel Witsel peut s’engager librement avec un club. Selon nos informations l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de l’international belge. Un premier contact avec le joueur et son entourage a été établi . Le milieu de terrain âgé de 33 ans possède une grosse expérience à l’international, notamment avec le Borussia Dortmund ou encore au Zenith St Petersburg.

Et d’après le 10 Sport, le projet olympien pourrait intéresser le joueur concerné qui discuterait depuis 15 jours avec Pablo Longoria.

L’OM s’est renseigné ? Je ne sais pas… on verra

Interrogé sur ses sollicitations et l’identité de son futur club, Axel Witsel s’est montré évasif sur le sujet mais refuse catégoriquement une nouvelle aventure exotique :

« L’OM s’est renseigné ? Je ne sais pas… on verra ce qui va se passer. Et puis au niveau de l’équipe nationale l’Euro 2024 en Allemagne (pays que je connais bien) c’est mon objectif. D’autres trentenaires n’ont pas non plus l’envie de stopper net. Jan Vertonghen par exemple, je ne le vois pas non plus arrêter après le Qatar ! (…) Je ne peux rien dire maintenant. A l’heure qu’il est je ne sais pas où je serai. Mais la Coupe du Monde arrive et il faut donc bien réfléchir (…) Une destination exotique ? Non ce n’est pas dans ma tête. Un beau projet en Europe ce sera plus facile pour rester au top.

Oui, c’est correct. Les deux parties sont en contacts et les discussions sont ouvertes. Rien de concret à annoncer mais l’intérêt de l’#OM pour Axel #Witsel est bien réel. Bien joué @FCMarseille ✅ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 31, 2022

« Axel Witsel c’est vraiment intéressant quand même. Il est peut-être au crépuscule de sa carrière mais il n’y a pas si longtemps ça parlait encore d’Arturo Vidal… Même si Witsel a eu une grosse blessure, sur le plan physique il est bien mieux que Vidal, il joue une trentaine de matchs cette saison avec Dortmund et ça reste un pilier de la sélection Belge. C’est un joueur qui a l’expérience de plusieurs grands championnats. Quand tu vois son profil, c’est pas tout à fait celui de Kamara mais dans sa propension à récupérer et relancer vite, je trouve que c’est pas mal. Après je pense pense qu’il a un très gros salaire, mais étant libre il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer. Après je pense que Longoria a pris contact avec pas mal de joueurs depuis plusieurs semaines voir quelques mois, il y a des discussions qui doivent s’accélérer depuis le match de Strasbourg. Après tout dépendra du profil recherché pour remplacer Kamara. Est-ce qu’on veut un « Kamara-bis » ? Ca sera très compliqué. » Karim Attab – Source : Football Club de Marseille