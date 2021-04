Mercato – Zidane : « Jouer à l’OM un jour ? Il ne faut rien écarter… »

Deuxième fils de Zinédine Zidane, Luca a été interviewé par le media Foot Mercato. Actuellement gardien du Rayo Vallecano, il avoue regarder toutes les options qui s’offrent à lui. Et ne ferme pas la porte à un retour à Marseille…

Né à Marseille en 1998, Luca Zidane a rejoint La Castilla en 2016. Prêté la saison passée au Racing de Santander, il évolue cette année au Rayo Vallecano en deuxième division espagnole. Interrogé par Foot Mercato, il reconnaît qu’il aimerait bien jouer à l’OM à l’avenir…

Revenir dans le pays dans lequel tu es né ce serait bien, surtout si c’est l’OM — luca zidane

« Mes décisions sur l’avenir ne dépendent pas du lieu. Moi, le pays, ça m’est égal. Ce que j’aime, c’est jouer au foot, que ce soit en France, Italie, Espagne ou Portugal, c’est pareil. L’important c’est le projet du club, ce dont il a besoin et l’envie que j’ai d’y aller. (…) Je regarde régulièrement le football français, et j’aime beaucoup. Je suis très attentif au déroulement de la Ligue 1. Il ne faut rien écarter. Revenir dans le pays dans lequel tu es né, ce serait bien, surtout si c’est l’Olympique de Marseille, club de la ville où je suis né et d’où vient ma famille. C’est un club historique, l’un des meilleurs en France, avec un public très exigeant. J’aimerais bien pouvoir jouer là-bas un jour » Luca Zidane – Source : Foot Mercato (11/04/21)