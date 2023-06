Mercato : Zidane refuse (encore) le PSG ?

Tout comme l’OM, le PSG cherche un entraineur. Alors que le nom du marseillais Zinedine Zidane a encore été évoqué, ce dernier aurait une nouvelle fois refusé d’aller à Paris.

Alors qu’il reste un fantasme du côté de l’OM, le PSG tente de s’offrir Zidane. Selon le Parisien, « Zinédine Zidane était toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain. Selon nos informations, l’ancien entraîneur du Real Madrid a été sollicité ces dernières semaines par le club de la capitale pour prendre la succession de Christophe Galtier, débarqué ce mardi. Mais il a refusé d’occuper le poste d’entraîneur pour la saison prochaine. » Le nom de Julian Nagelsmann revient avec insistance du côté du PSG.

Interrogé sur RMC sur l’envie de retrouver un banc de touche de son ami Zinedine Zidane, Christophe Dugarry a été clair : « Il n’est pas trop difficile. Il a des critères, des envies. Il voit le football d’une certaine manière. La passion, il l’a toujours. Il a envie, c’est certain. Ses envies, il les a données, il les a affiché. Il a franchi toutes les étapes avec gloire. Après, il n’est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi ! » Duga estime que ZZ attend le bon projet : « Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas, qui ne lui plaît pas où il n’est pas capable de faire passer ses émotions. Son envie, parce qu’il ne parle pas la langue (l’anglais), parce que c’est important pour lui de communiquer avec ses joueurs. S’il n’entraîne pas cette année, ce sera l’année prochaine. La force de s’appeler Zidane et d’avoir réussi comme il a fait en tant qu’entraîneur c’est de reprendre quand il souhaite et lorsqu’il aura le bon projet »,



Zinedine Zidane’s camp have denied any contact with Paris Saint-Germain as ZZ reportedly turned down manager job. ⛔️🔵🔴 #PSG

No direct contact took place with Zidane, his camp told RMC Sport. pic.twitter.com/Fyi7YUmqmQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023