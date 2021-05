Metz – OM (1-1) : Une purge pour finir (mais un finish assez dingue…)

L’Olympique de Marseille concède un match nul contre le FC Metz (1-1) ce dimanche soir à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 au terme d’un match sans saveur.

Metz 1 1 OM Boulaya (sp) 97′ 103′ Milik sp

Le Onze de Départ :

Mandanda

Lirola, Balerdi, Alvaro, Caleta Car, Amavi

Kamara, Gueye

Payet

Milik, Benedetto

Le match

Jorge Sampaoli a décidé d’aligner Balerdi dans la défense à trois, Benedetto est titularisé en pointe avec Milik. Les deux équipes s’observent, l’OM tente de combiner pour trouver Milik ou Benedetto, mais il manque de la précision technique. Metz s’offre une frappe cadrée sur un contre, mais Mandanda capte facilement (12′). Metz bloque bien les marseillais, qui ont le ballon lors de ce premier quart d’heure…

Trouvé dans la surface, Milik tente de lancer Benedetto, mais la passe est mal assurée (25′). Le côté gauche marseillais est en souffrance, Caleta Car rate presque tout, Amavi n’est pas dans le rythme (pas une surprise!). Les passes pour Milik et Benedetto ont du mal à arriver, Metz attend et tente de contrer… Le match est loin d’être emballant. Sur un duel perdu de la tête par Baerdi, Metz récupère un ballon et frappe dans la surface, insuffisant pour inquiéter Mandanda (37′). L’OM n’a pas tiré une seule fois au cours de cette première mi-temps bien ennuyeuse…

Au retour des vestiaires l’OM se procure enfin une occasion par l’intermédiaire de Benedetto. lancé dans la surface de réparation l’argentin ne trouve pas le cadre (53′). Sur un coup franc direct, Milik enroule du gauche et voit sa frappe cadrée détournée des deux mains par Oukidja (57′). Sur un renversement du jeu de Payet renverse, Lirola élimine Delaine percute dans la surface et frappe fort au premier poteau. Le ballon vient heurter le petit filet extérieur (80′).

Dans un temps additionnel assez fou, Marseille va d’abord concéder un pénalty transformé par Farid Boulaya (96′,1-0).

Puis, c’est l’OM qui obtient également un pénalty à la 102e minute après vérification de la VAR et après le coup de sifflé final…. Milik le transforme pour l’égalisation (103′,1-1) Ce match nul ne change rien au classement final de la saison. Les olympien terminent à la 5e place et disputeront donc la Ligue Europa.