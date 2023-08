Metz – OM : Le gros problème avec Pau Lopez

L’OM n’a pu faire mieux qu’un nul 2-2 contre Metz, vendredi soir. Un nul frustrant dans lequel Pau Lopez n’a pas été exempté de tout reproches. Durant le débrief à chaud, notre invité Hakim Zhouri, journaliste pour les lions de l’Atlas s’est montré inquiet par rapport au niveau de jeu du gardien espagnol.

Alors que l’OM menait 1-0 et était en supériorité numérique, le club se contente d’un 2-2 face au FC Metz, vendredi soir. Pau Lopez, fautif pour de nombreux observateurs sur le deuxième but messin est désormais vu comme un des gros points faibles de l’équipe. Après le match, durant le débrief à chaud, notre invité Hakim Zhouri, journaliste pour les lions de l’Atlas a donné son avis la méforme actuelle de Pau Lopez. L’intervention de notre invité est à retrouver ci-dessous dans le replay complet de l’émission.

Le second but est totalement pour lui

« Ça m’embête de taper sur des personnes, explique Hakim Zhouri dans le débrief à chaud, vendredi soir. Mais à un moment donné il faut se rendre à l’évidence. Pau Lopez est un gardien qui marche à la confiance personnelle. Et là il est totalement en dedans. Tant qu’il n’aura pas un déclic on aura beaucoup de soucis avec lui. Sur le premier but il ne peut rien faire du tout. On peut dire que c’est la faute à pas de chance, même si on laisse le porteur du ballon frapper. Par contre le second but il est pour lui totalement. On voit qu’il a quand même le temps de faire un plongeon.«

Avec Pau Lopez c’est compliqué

« C’est compliqué de se dire que l’OM puisse enchaîner en ayant des résultats, poursuit Hakim Zhouri. On a besoin d’un buteur et d’un gardien pour gagner des matchs. Mais là avec Pau Lopez c‘est compliqué. Si Vitinha ne marque pas le but on repart bredouille, à cause de cette erreur là sur le deuxième but messin. Je suis assez perplexe par rapport à la suite du championnat. Je ne pense pas que l’OM va se pencher sur un gardien. L’OM doit l’inviter soit à voir un psychologue spécialiste pour le remettre en forme ou soit d’essayer d’aller voir un autre gardien.«