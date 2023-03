MHSC : Der Zakarian lance (déjà) le match face à l’OM !

Avant le déplacement de son équipe à Marseille le 31 mars prochain, Michel Der Zakarian se veut confiant. Il veut ramener un résultat du Stade Vélodrome.

Après le succès de Montpellier à Clermont (1-2), Michel Der Zakarian s’est présenté devant la presse et a évoqué le prochain match de son équipe contre l’Olympique de Marseille. Le technicien héraultais se veut confiant et affiche ses ambitions pour la rencontre face au club phocéen.

J’espère qu’on va les bousculer

« Dans 15 jours, on va aller à Marseille. On va s’étalonner avec eux. On verra ce qu’on sera en capacité de montrer. J’espère qu’on va être bons et qu’on va les bousculer » Michel Der Zakarian – Zone mixte (19/03/2023)

L’entraîneur montpelliérain pourra compter sur le retour de Téji Savanier. Le milieu offensif de 31 ans devait initialement être suspendu pour le déplacement au Stade Vélodrome mais pourra finalement tenir sa place. En effet, la LFP n’a pas levé le sursis qui menaçait le joueur. Les joueurs de Tudor s’étaient imposés à Montpellier en janvier dernier (1-2). Au Stade Vélodrome, l’OM n’a plus perdu contre Montpellier depuis août 2014. Les Phocéens restent cependant sur une série de quatres matchs sans victoire à domicile en championnat. Prudence …