Voici le replay du débrief de la rencontre entre l’OM et Montpellier (1-1), c’est sur FC Marseille avec Rayane Benmokrane, Nicolas Filhol et notre invité Lilian Azémon ! On revient sur ce match, le classement, la déception du jeu et de certains joueurs dont Aubameyang.