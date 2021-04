L’OM rate la 5e, les faiblesses et Caleta Car encore à l’aéroport…

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous après le match nul de l’Olympique de Marseille face à Montpellier (3-3).

Premier enseignement : L’OM rate la 5e

Avec ce match nul, l’OM revient à égalité avec Lens (49 points) qui jouera demain, les marseillais ratent surtout l’occasion de mettre Montpellier à 6 points. Marseille a été trop limité dans son jeu, les buts sont presque impromptus. Un exploit individuel de Milik, toujours aussi précieux, une séquence collective après une récupération haute de Kamara et un but sur coup franc. Les coéquipiers de Payet auraient pu prendre 3 points à l’extérieur mais Laborde a marqué à la dernière seconde de la rencontre. Mandanda a pourtant été décisif, par contre Thauvin a mangé la feuille de match. On peut se poser la question sur le niveau de certains éléments…

Deuxième enseignement : Alignement et mouvement, les faiblesses

Deux fois le même but encaissé sur les premières secondes des deux mi-temps. L’alignement défensif est clairement coupable, la pression sur les passeurs aussi. Sur le second but de Laborde, le ballon part de très loin mais Henrique, qui ne sait pas défendre, laisse filer l’attaquant. Son positionnement comme piston gauche est trop compliqué, mais avec 4 absents à ce poste Sampaoli doit bricoler. Si les défenseurs ont du mal à s’aligner, les attaquants, mis à part Milik, ne bougent pas assez. Un manque d’appels et de mouvement qui ralentit considérablement le jeu et condamne le porteur de balle à jouer en retrait. Les rares accélérations collectives ont montré que les joueurs pouvaient proposer autre chose. Mais si en plus la technique est moyenne et que les entrants ont une implication critiquable…

Troisième enseignement : Caleta Car encore à l’aéroport

De retour après un match de suspension purgé face à Dijon, Caleta Car a encore été en difficulté. Le défenseur s’est fait surprendre à plusieurs reprises. Il a manqué de vitesse et d’attention. Et a achevé son match médiocre par un geste non maîtrisé sur Sambia qui lui vaut un carton rouge à la 62e minute. L’international croate est clairement en difficulté depuis son faux départ pour Liverpool cet hiver. Les marseillais avaient miraculeusement retourné le match juste avant la mi-temps, ils sont retombés dans leurs travers juste après la pause. A 10 contre 11, l’OM a souffert et s’en est remis à Mandanda. Perrin, entré en jeu après le rouge, a marqué un but inespéré et a affiché un visage positif. Mais l’OM a craqué en infériorité numérique. Toujours des erreurs évitables.