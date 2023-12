MHSC – OM: des bagarres entre supporters auraient éclaté après la rencontre

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul à Montpellier (1-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Héraultais ont ouvert le score en première période (14e) avant que les Marseillais répondent par l’intermédiaire de Veretout (52e). D’après L’Équipe et La Provence, des bagarres entre supporters auraient éclaté à la fin du match.

À l'issue de la rencontre, Michel Der Zakarian a poussé un gros coup de gueule à l'encontre de ses supporters après des jets de pétards et d'engins pyrotechniques. Et visiblement, ces incidents ne sont pas les seuls à déplorer. Selon L'Équipe et La Provence, une bagarre aurait éclaté entre des supporters montpelliérains et marseillais.

Le but de Veretout déclenche une bagarre

Malgré une interdiction de déplacement, certains supporters de l’OM étaient tout de même présents à la Mosson, au vu de la proximité géographique des deux villes. Les quotidiens affirment que ces fans n’ont pas pu contenir leur joie au moment de l’égalisation olympienne, avec des chants qui n’ont pas plu aux ultras du MHSC. Quelques bagarres auraient alors éclaté.