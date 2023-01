MHSC – OM : Deux absents importants côté Montpellier !

Igor Tudor doit se passer des services de Samuel Gigot pour ce déplacement à Montpellier. Du côté du MHSC, deux joueurs manquent à l’appel comme l’a confirmé Romain Pitau en conférence de presse d’avant match.

Pedro Mendes souffre d’une lésion aux ischio-jambiers. Il est forfait pour la réception de Marseille. Pitau l’avait expliqué vendredi : « il a ressenti une douleur derrière la cuisse, il a une petite lésion au niveau de l’ischio ». De plus, le MHSC sera privé de Wahbi Khazri qui soigne toujours une entorse de la cheville de gauche. Par contre, Nicolas Cozza et Sacha Delaye sont de retour de suspension. En plus de Pedro Mendes et Wahbi Khazri, Théo Saint-Luce et Dimitry Bertaud sont absents.

Le groupe héraultais :

Gardiens :

Omlin, Kamara

Défenseurs:

Souquet, F. Sacko, Jullien, Estève, M. Sakho, Cozza, Maouassa

Milieux:

Chotard, Ferri, Leroy, Savanier, Delaye, Fayad

Attaquants :

Nordin, Germain, Mavididi, Wahi, Makouana.

Marseille est une des meilleures équipes de notre championnat

« Il y a eu une prise de conscience individuelle et collective. Durant les séances, nous avons beaucoup travaillé physiquement, on a fait notamment du travail de courses et à force de le faire, ça s’imprime dans nos têtes et dans nos corps. C’est important d’avoir été récompensé contre Lorient et surtout de cette manière. Un échec ne nous aurait pas plongés dans le doute pour autant, nous aurions continué à travailler. Contre Lorient, on a subi à certains moments, mais on ne s’est jamais relâché, on a été solide. Le milieu de terrain a été performant, mais je retiens une prestation collective. Après une victoire, on attaque la prochaine rencontre avec plus de tranquillité. Chaque match, on se doit de conquérir notre public. Maintenant, c’est à nous de confirmer, si on peut rester sur cette dynamique positive, on ne s’en privera pas. Marseille est une des meilleures équipes de notre championnat, si le temps est limité, on se doit de bien travailler pour les déranger. Je les trouve très athlétiques, notamment sur les côtés où ils ont des pistons capables de faire de nombreux aller-retour. » Faitout Maouassa – Source: Conférence de presse (30/12/2022)