MHSC – OM : Interpellations et sanctions suite aux jets de projectiles

Victorieux 2-3 face à Montpellier pour l’ouverture du championnat, l’OM a démarré sa saison de la meilleure des manières. Par ailleurs, plusieurs incidents survenus dans les tribunes ont entraîné quatre interpellations à l’issue de la rencontre.

À la suite des incidents qui se sont déroulés dimanche soir lors du match opposant Montpellier à l’OM à la Mosson, l’enquête se poursuit d’après France Bleu Provence. Depuis hier soir, la police analyse l’ensemble des vidéos de surveillance sur les lieux.

Jusqu’à 3 ans de prison et 15.000 euros d’amende ?

À l’heure actuelle, deux hommes de 17 ans et 24 ans ont vu leur garde à vue se prolonger de 24h. Ces derniers sont les principaux concernés par des jets de projectiles sur la pelouse. En effet, Valentin Rongier a été touché à la lèvre par le lancer d’un projectile lorsqu’il a célébré le second but olympien avec ses coéquipiers. Le second, quant à lui, a lancé d’autres objets à destination des joueurs olympiens lors d’un corner frappé par Florent Mollet dans les derniers instants de la rencontre. De ce fait, la personne majeure encourt une peine de 3 ans de prison ainsi que de 15.000 euros d’amende.

BONNE NUIT AU POSTE IMBÉCILE — RONGIER

Le milieu de terrain olympien a réagi à ce sujet sur les réseaux sociaux à l’issue de la rencontre.

« Gros bisou au supporter montpelliérain qui m’a jeté la bouteille. Bonne nuit au poste (de police, ndlr) imbécile. Allez l’OM ! » Valentin Rongier – Source : Instagram (08/08/21)

Valentin Rongier a un petit message au supporter montpelliérain qui lui a lancé une bouteille 😎 #MHSCOM pic.twitter.com/jZgjMX2aZh — BeFoot (@_BeFoot) August 8, 2021

Montpellier menacé de huis clos ?

Plus tard dans la soirée, à l’issue de la rencontre, deux autres supporters montpelliérains de 23 ans et 36 ans ont été interpellés pour des soupçons de vols à l’arme blanche à l’encontre de supporters marseillais. Dans l’absence de preuve, l’affaire a été classée sans suite et les deux individus ont été relâchés.

Par ailleurs, les supporters montpelliérains pourraient même causer de sérieux problèmes à leur club ainsi qu’au Stade de la Mosson. En effet, la commission de discipline de la LFP pourrait sanctionner dans les jours à venir les jets de projectiles sur la pelouse à l’encontre des joueurs olympiens. Des amendes ainsi qu’un huis clos partiel ou total du stade pourraient intervenir dans les prochains jours. L’ensemble de ces incidents ont été dénoncés sur les réseaux sociaux par des supporters phocéens et des supporters montpelliérains. Affaire à suivre dans les jours à venir.