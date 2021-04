MHSC – OM : Le groupe marseillais avec 4 latéraux gauche potentiels absents !

L’Olympique de Marseille se déplace samedi à Montpellier dans le cadre de la 32e journée du championnat. Jorge Sampaoli doit encore faire avec un côté gauche de sa défense décimé…

L’OM va affronter le MHSC ce samedi soir. Les marseillais seront décimés dans le secteur défensif. Nagatomo (cuisse), Amavi (cuisse), Sakai et Rocchia sont forfaits, tout comme Rongier et Pelé. Kamardin et Bertelli sont dans le groupe. Caleta-Car revient lui après un match de suspension.

Le groupe de l’OM sans sakai

Gardien :

Mandanda, Vanni, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Caleta Car, Perrin, Alvaro, Lirola, Balerdi, Kamardin

Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Bertelli

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng, Milik