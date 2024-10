MHSC – OM : Optimisme du côté de Montpellier suite à l’ironie de Nicollin

Suite à la déclaration de Laurent Nicollin sur l’OM, une journaliste estime que le président de MHSC faisait de l’iro,ie quand il parlait de futur champion de France…

Cette petite phrase de Laurent Nicollin dans le Midi Libre a fait parler. « Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille , ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France. » Dans un récent épisode de l’émission Ici La Paillade sur France Bleu Hérault, la journaliste Tiffany Henne a réagi aux déclarations du président du MHSC, Laurent Nicollin, concernant l’Olympique de Marseille.

Henne estime que Nicollin faisait preuve d’ironie en évoquant le potentiel titre de champion de l’OM. Elle a déclaré : « Non, le MHSC n’a pas à craindre l’OM, car contrairement à Laurent Nicollin, je ne vois pas l’OM comme le futur champion de France. J’ai l’impression qu’il oublie qu’en France, il y a un club nommé PSG. Même si, de temps en temps, un club parvient à déstabiliser le PSG, je ne pense pas que ce sera Marseille cette saison. Laurent Nicollin a été assez ironique pour provoquer un peu, et je suis d’accord avec lui. Marseille semble avoir été en surrégime en début de saison, et leurs deux derniers matchs laissent entrevoir des espoirs pour le MHSC. »

A lire : OM : Le superbe geste technique de Greenwood à l’entrainement !

Besoin de se relancer face à l’OM

💬 Laurent Nicollin s’est exprimé avant la rencontre de ce week-end ! « Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille, ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France. Si on peut lui prendre au moins un point… » 👉 Êtes-vous d’accord avec le… pic.twitter.com/SaK2tS7xqM — Peuple Olympien (@peupleolympien) October 17, 2024



En vue du prochain match contre l’OM, Tiffany Henne a partagé des raisons d’être optimiste pour Montpellier. Elle a souligné l’importance de maintenir un état d’esprit similaire à celui affiché lors du match contre Monaco, plutôt que celui observé contre Reims. Selon Henne, plusieurs bonnes nouvelles pourraient jouer en faveur du MHSC : « Nous avons des retours espérés de Sainte-Luce, Fayad, Omeragic et Maamma, sans oublier Tamari. De plus, Coulibaly et Nzingoula, qui étaient suspendus contre Reims, seront de retour. Pour toutes ces raisons, je n’ai pas d’inquiétude pour dimanche. Bien sûr, l’OM est en haut du classement, et ce sera un défi, mais avec la bonne mentalité, tout est possible… »

L’OM doit retrouver la victoire après sa défaite à Strasbourg et son triste match nul face à Angers. Montpellier va vouloir lancer sa saison avec ce match bouillant, côté marseillais un Wahi pourrait lui aussi en profiter pour enfin montrer ses qualités…