MHSC : Un joueur important absent face à l’OM !

Jordan Ferri va manquer le déplacement contre l’OM, le 31 mars. Ferri a été expulsé lors de Montpellier Clermont et est donc suspendu pour la 28e journée de Ligue 1.

La commission de discipline a décidé d’infliger 1 match de suspension à Jordan Ferri suite à son expulsion lors de la rencontre contre Clermont.

Il sera de retour pour MHSC – TFC le 9 avril au stade de La Mosson et manquera la rencontre OM – MHSC. pic.twitter.com/OzvZ1qnNR9 — MHSC (@MontpellierHSC) March 22, 2023

Jordan Ferri ne jouera pas contre l’OM. Le capitaine du MHSC a reçu deux cartons jaunes, lors de Montpellier – Clermont, le 19 mars. La commission de discipline de la LFP a sanctionné Ferri d’un match de suspension. Un coup pour Montpellier qui pourra cependant bien compter sur la présence de Téji Savanier. Initialement suspendu contre l’OM, en raison d’un trop grand nombre de cartons jaunes, la commission de discipline de la LFP a annulé celui reçu le 12 mars lors de Montpellier-Ajaccio. Du côté de l’OM, Balerdi purgera son deuxième match de son suspension après son carton rouge lors d’OM-Strasbourg, le 12 mars. L’OM a déploré la suspension de Balerdi mais n’a pas obtenu une annulation ou une diminution de la sanction.

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 16, 2023

L’OM regrette la sévérité de cette sanction

« L’Olympique de Marseille entend que la Commission de Discipline de la LFP agisse en application d’un règlement disciplinaire et d’un barème fixant le principe de sanctions automatiques mais regrette la sévérité de cette suspension survenue à la suite d’un comportement du joueur dont le caractère fautif reste discutable. L’Olympique de Marseille estime que ce principe de sanctions automatiques est peu approprié pour des situations comme celles-ci et devrait être reconsidéré. Le club a pris attache avec les instances pour partager sa position et travailler ensemble en faveur d’une amélioration de ce système en vigueur » Olympique de Marseille – Source : communiqué de presse (16/03/2023)