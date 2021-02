Mi-temps Auxerre – OM (0-0) : L’AJA mène aux points

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre (0-0). Les hommes de Nasser Larguet ont eu des occasions mais sont globalement dominés par les auxerrois…

AJA 0 0 OM

Le Onze de Départ :

Pelé

Lirola, Balerdi, Kamara, Sakai

Rongier, Gueye, Khaoui

Germain Benedetto Henrique



La première mi-temps

Nasser Larguet a décidé d’aligner un onze remodelé face à l’AJ Auxerre. Exit Thauvin, Caleta-Car et Mandanda, Pelé, Khaoui et Henrique sont titulaires dans un 4-3-3 avec Kamara de retour l’axe de la défense. La première occasion est pour Auxerre, Sakai se fait déborder côté gauche, Gueye cafouille et offre une énorme opportunité à Begraoui qui ne cadre pas à bout portant (4′).

Suite à une belle intervention de Balerdi, Henrique accélère et remonte tout le terrain, le centre de Lirola oblige Laiton a sortir des poings (8′). L’OM est dominé mais sort vite en contre, Germain trouve Khaoui qui décale Benedetto, le piqué de l’attaquant ne trouve pas le cadre (14′).

L’OM reprend la possession du ballon, mais s’est fait peur sur un coup franc et une tête déviée qui touche le poteau de Pelé (21′). Les olympiens s’offrent leur meilleur occasion avant la pause sur tête de Balerdi sauvée sur sa ligne par la défense auxeroise (39′). La derniére occasion est pour les hommes de Furlan mais Pelé est décisf. 0-0, l’AJA domine.

Les + : Balerdi, Gueye, Khaoui

Les – : Sakai, Germain, Benedetto