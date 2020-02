Mi temps Bordeaux OM (0-0) : Dominé, Marseille a eu très chaud juste avant la pause…

C’est la mi-temps entre l’Olympique de Marseille et les girondins de Bordeaux match comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont neutralisé (0-0). Marseille a été dominé et aurait pu prendre un but juste avant la pause.

Bordeaux 0 0 OM Le match Les marseillais ont souffert lors de cette première période face à des girondins plus conquérants et dominateurs. Les hommes d’André Villas Boas ont en effet eu vraiment beaucoup de mal a ressortir le ballon et à poser le jeu. Les olympiens ont également eu trop de déchet technique pour moins subir et espérer reprendre le contrôle du match.

Si la possession a largement été bordelaise, Marseille n’a pas pour autant concédé énormément d’occasions de but.

Mais juste avant la pause, Bordeaux aurait bien pu prendre l’avantage. Toutefois, le VAR en a logiquement décidé autrement. Le but de Pablo, sur un corner et un gros cafouillage dans la surface, a été refusé pour une main (44′)

Dans la minute qui suit, Mandanda a sauvé son équipe en réalisant un arrêt décisif dans les pieds d’Oudin.

Les marseillais vont devoir montrer un autre visage en seconde période.

Les + : Kamara, Caleta Car, Mandanda

Les – : Alvaro, Sanson, Payet

Le onze marseillais Mandanda Sakai – Alvaro – Caleta-Car – Amavi Kamara Sanson – Rongier Sarr – Benedetto – Payet