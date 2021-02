Mi-temps Lens – OM (0-2) : Thauvin et Milik décisifs !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens (0-2). Les hommes de Nasser Larguet ont été dominés mais ont été réaliste en fin de mi-temps. Thauvin et Milik ont été décisifs…

Lens 0 1 OM 37′ Thauvin 45′ Milik

Le Onze de Départ :

Mandanda

Lirola, Perrin, Caleta-Car, Sakai

Kamara, Alvaro

Thauvin Payet

Milik Germain

La première mi-temps

Nasser Larguet a décidé d’aligner Germain, Milik, Payet et Thauvin en attaque. Alvaro est lui au milieu suite à de nombreuses absences, Perrin est lui en défense centrale. Alvaro lance en profondeur, Milik qui profite d’une erreur du défenseur pour récupérer le ballon dans la surface, mais il se fait contrer (3′). Les marseillais sont au pressing, Kamara récupérer un ballon haut et tente sa chance, Leca capte (4′). Lens pensait ouvrir le score, mais le hors jeu a été encore sifflé très tard (11′). Enorme occasion pour Sotoca, seul dans la surface, il frappe à côté du but de Mandanda (22′). Milik touche beaucoup de ballon, tente des frappes mais ne trouve pas la mire. Lens combine bien, Fofana centre, Alavaro dévie… sa tête est proche de tromper Mandanda (28′). Grosse frappe de Clauss suite à un coup franc renvoyé, Mandanda est décisif (32′). Suite à un ballon perdu par Payet, Alvaro contre le ballon et fait une passe décisive pour Thauvin, qui contrôle bien et enchaine une frappe croisée (0-1 / 37′). Suite à un coup franc de Payet, Alvaro tente de Frapper, Milik traine et vient couper le ballon (0-2) / 45′). Mi-temps, l’OM s’en sort bien mais a montré de l’envie a défaut d’avoir de la maitrise…

Les + : Milik, Kamara, Mandanda

Les – :