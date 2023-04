Mi-temps Lorient – OM : Veretout veut que ça aille plus vite !

0-0 à la mi-temps entre Lorient et l’OM. Marseille a eu les occasions les plus franches mais n’a pas concrétisé. Au micro de Prime Video, Jordan Veretout veut que l’équipe continue ses efforts pour gagner le match.

Deux frappes d’Under, une grosse occasion pour Balerdi sur coup franc, mais l’OM n’a pas réussi à marquer en première mi-temps. Les Lorientais ont eu quelques opportunités mais la défense et Pau Lopez sont présents.

Il faut accélérer pour leur faire mal

« Il faut aller plus vite dans les 30 derniers mètres. Quand on fait des décalages, il faut accélérer pour leur faire mal. Il faut mettre de la présence devant le but. Dans l’ensemble on fait bien circuler le ballon et derrière on est solides. Il faut continuer comme ça et faire encore plus en deuxième période » Jordan Veretout – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)