Mi-temps Lyon – OM (1-1) : Malgré l’arbitrage et sa qualité de jeu, l’OM toujours vivant…

À la mi-temps de son match de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille parvient à rester à flot dans son affrontement contre Lyon. Les Marseillais ont encore opté pour une approche très défensive qui semblait payante lorsque Dimitri Payet a ouvert le score (16′) sur la première offensive bleue et blanche. Les faits d’arbitrage sont ensuite entrés dans le scénario. Le buteur, Payet, a d’abord été expulsé pour une semelle sur Dubois à la 18′. Puis dix minutes plus tard, Stéphanie Frappart a accordé un penalty aux lyonnais pour une faute très légère d’Alvaro sur Bard dans la surface. Aouar a transformé, 1-1.

Enfin, à la 42′, un but a été refusé aux hommes de Garcia pour un hors-jeu. La rencontre semble partie pour s’enliser dans les polémiques…

Lyon 1 1 OM Aouar 28′ Payet 16′

La composition

Les + : Thauvin, Amavi

Les – : Payet, Sanson, Rongier

