Mi-temps MHSC – OM (1-2) : A l’envers, Marseille est agacé mais sauvé par Milik et Gueye !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Montpellier (1-2). Les hommes de Jorge Sampaoli ont encaissé un but dès l’entame du match pour courir maladroitement derrière le score avant des buts inespérés de Milik et Gueye juste avant la mi-temps…

MHSC 1 1 OM Delort 1′ 43′ Milik 45′ Gueye

Le Onze de Départ :

Mandanda

Balerdi, Alvaro, Caleta Car

Lirola, Kamara, Gueye, Thauvin, Henrique

Payet

Milik

Le match

Jorge Sampaoli doit faire sans un seul latéral gauche de formation pour ce déplacement à Montpellier. Les marseillais ont été cueillis à froid dès l’entame du match, parti à la limite du hors jeu, Delort lobe Mandanda au bout de 27 secondes de jeu (1-0/ 1′). L’OM tente de réagir en contre, Lirola décale Payet côté droit qui centre en première intention mais Thauvin rate sa frappe du droit à l’entrée de la surface (5′). L’OM tente de reprendre le ballon et s’offre une nouvelle occasion par Thauvin suite à un beau mouvement collectif. La frappe du droit est trop écrasée (15′). Cette fois c’est Milik qui tente sa chance, mais encore une fois la frappe est trop molle (18′). Montpellier reste dangereux en contre, Laborde et Delort se font contrer. Delort part encore dans le dos de la défense et gagne son duel face à Mandanda, cette fois il est hors jeu (31′). Suite à un coup franc mal renvoyé, Laborde reprend à bout portant mais se fait contrer par Caleta Car (37′). Bie, servi par Kamara, Milik efface Hilton d’un petit pont et trompe Omlin (1-1 / 43′). Dans la foulée, Gueye conclut une belle action colective en reprenant une frappe renvoyée de Thauvin (1-2 / 45′). Il y a trop peu de mouvements et trop d’erreurs techniques, mais il y a Milik qui est décisif juste avant la mi-temps (1-2).

Le but de Milik qui relance l’OM



Les + : Gueye, Milik

Les – : Payet, Henrique, Thauvin