Mi-temps Monaco – OM (0-1) : Radonjic buteur, Marseille souffre mais tient bon…

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Monaco (0-1). Les hommes d’André Villas-Boas ont montré plus d’engagement lors de ces 45 minutes. Radonjic a ouvert le score, Monaco domine mais la défense tient le coup…

ASM 0 1 OM 12′ Radonjic

Le Onze de Départ :

Mandanda

Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai

Gueye, Balerdi, Cuisance

Thauvin, Benedetto, Radonjic

La première mi-temps

Les marseillais sont présents dans les duels dès les premières minutes. Une récupération de Balerdi, milieu de terrain ce soir, permet de lancer Radonjic sur le côté gauche, son centre est dévié par un monégasque, Benedetto attendait le ballon plein axe (2′). Le vent souffle fort ce soir sur le rocher, Benedetto multiplie les appels. L’OM se montre dangereux sur le côté droit, Thauvin trouve Radonjic, deux corners de suite ne donnent rien (7′). Caleta Car cherche en profondeur Radonjic, l’ailier serbe remporte son face à Lecomte et ouvre le score (0-1 / 12′). Monaco s’offre sa première vraie occasion par Diop, qui repique au centre et frappe, Mandanda est vigilant (28′). Monaco pousse mais la défense olympienne tient, Volland hérite d’un ballon plein axe à l’entrée de la surface, sa frappe est trop écrasée pour inquiéter Mandanda (39′). Dans la foulée, l’OM se fait peur suite à un ballon dans le dos de Sakai, Aguilar veut servir Ben Yedder mais Alvaro revient bien (41′). L’OM a montré un bien meilleur visage dans l’engagement, Radonjic a rapidement ouvert le score et la défense olympienne a bien tenu le choc derrière…

L’ouverture du score de Radonjic

Très beau but de Radonjic qui part dans le dos de Sidibé, 1-0 pour l’OM! #ASMOM pic.twitter.com/Pp8cJ6aE8p — La VAR du foot 📺 (@LaVARDuFoot) January 23, 2021

Les + : Sakai, Caleta-Car, Mandanda

Les – : Cuisance, Thauvin