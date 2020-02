Mi temps Nîmes – OM (1-2) : Benedetto se réveille et assomme les Crocos !

C’est la mi-temps entre l’Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique, match comptant pour la 27ème journée de Ligue 1. Après une entame de match compliquée, les hommes de Villas-Boas ont redressé la tête…

Nîmes 1 2 OM Ferhat 5′ Benedetto 10′ Benedetto 37′ Le match

Les Olympiens étaient prévenus, cette équipe de Nîmes a retrouvé des couleurs et de l’allant. Elle l’a prouvé dès la 5ème minute en ouvrant le score par le très intéressant Zinedine Ferhat.

Le début d’une soirée compliquée ? Non car les Marseillais ont immédiatement réagi et égalisé par l’intermédiaire de Dario Benedetto bien placé sur un service en or de Bouna Sarr (10′). Même si ça a poussé derrière, Mandanda et Alvaro ont sauvé leurs partenaires.

Et c’est encore le buteur argentin de l’OM qui, sur une superbe passe en profondeur de Dimitri Payet, a frappé et assommé les locaux. D’un subtil lob, Pipa donnait l’avantage à l’OM (37′).

Score à la mi-temps : Nîmes 1 – 2 OM.

Le + LES –

Les + : Benedetto, Caleta-Car et Kamara

Les – : Alvaro, Payet et Sanson

Le onze marseillais Mandanda Sarr – Alvaro – Caleta-Car – Amavi Kamara Sanson – Rongier Germain – Benedetto – Payet