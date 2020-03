Mi-temps OM – Amiens (1-0) : Merci Morgie !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Amiens. Les hommes de Villas-Boas mène 1-0 grâce à un but de Morgan Sanson…

OM 1 0 Amiens Sanson 45′

Le match

L’OM prend tout de suite le ballon et tente de s’approcher des cages gardées par Gurtner. Les bons centre de Germain et Sarr n’ont pas trouvé preneur. Benedetto est obligé de se faire soigner, il saigne abondamment du cuir chevelu (6′). Ce dernier revient avec un bonnet de bain sur la tête, déjà une des images de la soirée… Payet multiplient les erreurs techniques et pertes de balles en ce début de rencontre… Petit à petit Amiens reprend le ballon aux marseillais. Kakuta commence à faire un chantier dans la défense olympienne, Alavaro et Kamara sont obligés de s’employer.

Décalé sur son côté, Amavi centre en première intention, mais Sanson rate son contrôle dans la surface (33′). Les marseillais sont brouillons et ont du mal à construire proprement le jeu. Payet repique au centre et frappe, le tir est puissant mais fuit le cadre (35′). Payet obtient un bon coup franc juste avant la mi-temps, le milieu offensif prend un jaune pour avoir trop avancé le ballon, sa frappe trouve le mur (41′). Finalement Morgan Sanson envoie une grosse frappe et profite d’une erreur de Gurtner pour ouvrir le score juste avant la mi-temps (1-0 / 45′). Merci Morgie !

Le onze marseillais Mandanda Sarr, Kamara, Alvaro, Amavi Rongier Strootman Sanson Germain Payet Benedetto OH SANSON POUR L’OUVERTURE DU SCORE ! #OMASC pic.twitter.com/ODhNT33YOa — Le Football en VOD V (@LeFootballenVO3) March 6, 2020