Mi-temps OM – Angers (1-0) : Benardoni empêche Marseille de tuer le match !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers (1-0). Le 4-2-3-1 de Sampaoli a rapidement montré ses qualité avec des combinaisons et du mouvement. Milik a marqué mais l’homme de ces 45 minutes est Benardoni auteur de 4 parades décisives. L’OM aurait dû tuer le match.

OM 1 0 Angers Milik 9′

Le Onze de Départ :

Mandanda

Lirola, Alvaro, Caleta Car, Sakai

Kamara, Rongier

Thauvin, Payet, Henrique

Milik

Le match

Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de Nagatomo mais aussi de Balerdi et Gueye. Sakai est aligné côté gauche dans une défense à 4, Henrique comme ailier gauche et Rongier au milieu et Kamara. L’OM va vite sur le côté gauche, Thauvin tente de servir Payet mais personne ne peut reprendre le ballon, dans la continuité, ce même Thauvin est trouvé et tente sa frappe enroulée, détournée par Bernardoni (4′). Cette fois, l’OM est bien rentré dans son match…

Belle action collective, amorcée par un une-deux entre Rongier et Kamara, Payet lance parfaitement Lirola dans son couloir gauche, l’espagnol centre parfaitement pour Milik qui, seul, met sa tête plein axe. Benardoni l’a touche mais pas suffisameent (1-0/9′). L’OM enchaine avec une belle frappe de Payet à l’entrée de la surface, puis de Lirola côté gauche, Benardoni décisif dans le deux cas ! Plus tard, le meneur de jeu marseillais bien lancé en contre par Milik, fait le mauvais choix alors qu’il avait 3 coéquipiers dans la surface (19′). Lirola est encore bon dans l’orientation du jeu et trouve Payet, sa frappe est contrée, sur le corner Sakai trouve la barre suite à une remise de Milik (21′). Le match est rythmé, Milik aurait pu doubler la mise suite à une belle passe de Payet et un ballon piqué mais l’international polonais était hors jeu (31′). Angers s’offre une grosse occasion, suite à une relance hasardeuse de Luis Henrique, Fulgini trouve Bobochon dans la surface qui frappe à côté (34′). ça combine toujours bien côté marseillais, Thauvin et Henrique se trouve bien mais la frappe du futur joueur des Tigres s’envole… c’était son mauvais pied (39′). Benardoni est encore décisif, il stoppe du pied une frappe de Milik trouvé par Henrique (41′). Marseille peut avoir des regrets mais les marseillais ont buté sur un très bon Bernardoni !

Les – : Alvaro

Les + : Lirola, Payet, Milik