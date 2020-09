Mi-temps OM – ASSE (0-1) : Les Marseillais en grande souffrance…

À la mi-temps du match contre l’ASSE, l’Olympique de Marseille est mené un but à zéro et malmené dans le jeu. Face à une équipe joueuse, les hommes de Villas-Boas ont peu créé et devront impérativement montré autre chose lors du second acte…

OM 0 1 ASSE Hamouma 6′

Le but de l’asse

L’histoire est en marche ! L’ASSE ouvre le score au Vélodrome ! Hamouma encore !pic.twitter.com/96UCMxskIx — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 17, 2020

La composition de départ

Mandanda

Sakai – Álvaro – Ćaleta-Car – Balerdi

Rongier – Kamara – Sanson

Thauvin – Lopez – Payet

Les + : Tauvin, Sanson

Les – : Balerdi, Sakai

