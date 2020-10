Mi-temps – OM – Bordeaux (1-0) : Marseille prend l’avantage grâce à la spéciale Thauvin

L’Olympique de Marseille face aux Girondins de L’Olympique de Marseille affronte les Girondins de Bordeaux ce samedi soir au Stade Vélodrome à l’occasion de 7e journée de Ligue 1. A la mi-temps, Marseille mène 1-0 grâce à un très joli but de Florian Thauvin.

OM 1 0 Bordeaux Thauvin

Le Match

Les marseillais ont rapidement ouvert la marque grâce un but somptueux de Florian Thauvin d’une frappe enroulée du gauche de 20 mètres (1-0,5e) : La spéciale Thauvin ! Quelques minutes plus tard, Jordan Amavi, lancé en profondeur côté gauche, est bousculé dans la surface obtient logiquement un penalty. Florian Thauvin prend la responsabilité de le tirer mais échoue face à Costil (15′).

Dès lors, malgré quelques accélérations d’Amavi ou de Thauvin sur les côtés, l’OM a eu quand même plus de mal à créer et amener du danger devant le but adverse. A noter que côté bordelais, Ben Arfa a vu son but refusé logiquement pour une position de hors jeu (17′).

L’ouverture du score avec la spéciale de notre Florian Thauvin ! #TeamOMpic.twitter.com/jROWgPeFTu — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) October 17, 2020

La composition :

Mandanda – Sakai/Alvaro/Caleta-Car/Amavi – Kamara /Sanson/Rongier/Cuisance – Thauvin/Benedetto

Les + et les –

Les + : Thauvin, Rongier, Caleta Car

Les – : Sanson, Benedetto