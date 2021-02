Mi-temps OM – Lyon (1-1) : Marseille, réveillé après le but lyonnais, égalise par Milik !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et le Lyon (1-1). Les hommes de Nasser Larguet n’ont commencé leur match qu’après l’ouverture du score par Toko Ekambi, Milik a marqué un penalty juste avant la mi-temps…

OM 0 1 Lyon Milik (p) 42′ 21′ Toko-Ekambi

Le Onze de Départ :

Mandanda

Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo

Gueye, Kamara,

Thauvin, Payet, Khaoui

Milik



La première mi-temps

Le début de match est plus un round d’observation, les deux équipes pressent en bloc médiant. Milik a du mal à être trouvé en ce début de match malgré un 4-2-3-1 mis en place. 5 tirs (non cadrés) pour Lyon, aucun pour l’OM au bout de 17 minutes. Enfin un décalage de Payet pour Lirola, le centre de l’espagnol est bien placé et dangereux, mais Milik est en retard (19′). , Lyon ouvre finalement le score suite à un décalage de Depay pour Toko Ekambi seul côté gauche pour enrouler une frappe dans le petit filet opposé(0-1 /21′). L’OM tente de réagir avec des projections en nombre dans la surface lyonnaise, mais les passes sont imprécises et les situations pas assez franches. L’OM pousse et s’offre des coups de pieds arrêtés.

Kamara s’infiltre, il trouve Milik qui décale Thauvin, l’ailier frappe du gauche mais se fait contrer (38′). L’OM obtient encore plusieurs corners. Sur un second ballon, Gueye frappe, Paqueta contre de la main. Milik le transforme parfaitement le pénalty (1-1 / 42′) juste avant la pause.

Le but de MILIK

Les + : Gueye, Kamara

Les – : Payet, Khaoui