Mi-temps OM/Man. City (0-1) : Il va falloir un miracle ou un énorme changement tactique !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Manchester City (0-1).

Alors que les Marseillais avaient clairement décidé de défendre, et le faisaient de manière plutôt correcte en début de match, une passe ratée de Rongier a offert sur un plateau un ballon de but à City. De Bruyne n’a pas laissé passer cette chance et transmis immédiatement à Ferran Torres qui a poussé le ballon au fond des filets. 18ème minute, 0-1 et tout à refaire, à réinventer, pour les hommes de Villas-Boas. Si les Citizens sont loin d’être très impressionnants pour le moment, ils ont tout de même été proches de doubler la mise par l’intermédiaire de De Bruyne, encore lui, qui a encore profité d’une erreur olympienne, de Balerdi cette fois-ci pour heurter la base du poteau de Mandanda (35′). Il va falloir changer quelque chose pour Villas-Boas si l’OM veut avoir la moindre chance d’accrocher quoi que ce soit…

OM 0 1 Manchester City Torres 18′

La compo

Mandanda

Sakai/Balerdi/Alvaro/Caleta-Car/Amavi

Kamara

Cuisance/Rongier

Thauvin/Radonjic

Les + : Alvaro, Kamara, Amavi

Les – : Balerdi, Rongier

