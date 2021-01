Mi-temps OM – MHSC (1-0) : Marseille prend la main sur le gong !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et le MHSC. Les hommes d’André Villas-Boas ont ouvert le score par Radonjic juste avant la mi-temps, cependant Delort a eu des occasions…

OM 0 0 MHSC Radonjic 41′

Le Onze de Départ :

Mandanda (cap)

Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo

Kamara, Gueye

Cuisance

Thauvin, Benedetto, Radonjic

Le match

André Villas-Boas a décidé de débuter ce match en laissant Dimitri Payet sur le banc. L’OM débute cette rencontre en attaquant souvent du côté gauche, mais c’est Montpellier qui s’offre une première situation suite à un centre à ras de terre de Mollet (4′). Les visiteurs enchaines suite à un débordement du côté droit de la défense olympienne, Sakai est pris de vitesse mais le centre ne trouve pas preneur, dans la continuité Delort est trouvé dans la surface mais sa tête n’est pas assez appuyée pour inquiéter Mandanda (6′). L’OM tremble vraiment sur une frappe enroulée de l’attaquant algérien, le ballon frôle le poteau de Mandanda, mais Delort est signalé hors jeu (7′). L’OM pointe enfin le bout de son nez suite à une bonne passe de Cuisance pour Thauvin dans la surface, mais le centre de l’ailier olympien ne trouve personne (9′). Le même Thauvin tente sa chance de loin après deux dribbles, mais ne trouve pas le cadre (11′). Après Sakai trouvé dans la surface, Thauvin profite d’un contre pour tenter sa spéciale mais sa frappe est légèrement déviée par un défenseur au dessus du but d’Omlin (16′). L’OM semble se réveiller enfin, Thauvin cherche au second poteau, nouveau corner qui offre un contre et une double erreur de Nagatomo qui se termine mal pour Montpellier (19′)…

Benedetto rate une grosse opportunité, Thauvin detonateur… Montpellier dangereux en contre…

Enorme et plus belle occasion pour l’OM, Gueye centre parfaitement pour Benedetto au second poteau, surpris l’argentin ne réussit pas à correctement dévier le ballon qui tape le poteau (0-0 / 22′). Thauvin, en mode déclencheur, centre pour Benedetto qui ne cadre pas sa tête (26′) ! Radonjic entre dans la surface et enchaine avec une frappe puissante, Omlin est sur la trajectoire (33′). Thauvin perd un ballon plein axe, le contre part à 200 à l’heure et Alvaro gène in extrémis Delort (39′). L’OM trouve enfin la faille juste avant la mi-temps sur un centre de l’inévitable Thauvin qui trouve Radonjic au second poteau, la tête du serbe a bout portant fait mouche (1-0 / 41′). Delort a une belle occasion, mais sa tête n’est pas cadrée. 1-0 à la mi-temps…

Les + : Gueye, Thauvin, Radonjic

Les – : Nagatomo, Benedetto, Cuisance…