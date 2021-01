Mi-temps OM – MHSC (3-1) : Une victoire très importante et un coaching gagnant

L’Olympique de Marseille s’impose face à Montpellier (3-1) grâce à des buts de Radonjic, Payet et Germain. Une victoire importante pour le club marseillais.

OM 3 1 MHSC Radonjic 41′ 53′ Mollet Payet 80′ Germain 83′

Le Onze de Départ :

Mandanda (cap)

Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo

Kamara, Gueye

Cuisance

Thauvin, Benedetto, Radonjic

André Villas-Boas a décidé de débuter ce match en laissant Dimitri Payet sur le banc. L’OM débute cette rencontre en attaquant souvent du côté gauche, mais c’est Montpellier qui s’offre les premières situations avec Mollet (4′) et Delort (6′). L’OM pointe enfin le bout grâce à un Thauvin très en forme.

Marseille se crée ainsi une première grosse opportunité : Gueye centre parfaitement pour Benedetto au second poteau, surpris l’argentin ne réussit pas à correctement dévier le ballon qui tape le poteau (22′). Thauvin, l’homme de cette première période, centre pour Benedetto qui ne cadre pas sa tête (26′) ! Radonjic entre dans la surface et enchaîne avec une frappe puissante, Omlin est sur la trajectoire (33′). L’OM trouve finalement la faille juste avant la mi-temps sur un centre de l’inévitable Thauvin qui trouve Radonjic au second poteau. La tête du serbe à bout portant fait mouche (1-0 / 41′). Delort a une belle occasion, mais sa tête n’est pas cadrée. 1-0 à la mi-temps…

Les marseillais démarrent très mal la seconde période. Florian Mollet trompe ainsi Mandanda d’une frappe croisée à l’entrée de la surface (1-1, 53′). L’OM a du mal à reprendre le contrôle du jeu et se montrer de nouveau dangereux. Thauvin, sur une remise en retrait de Kamara dans la surface, manque une belle opportunité de reprendre l’avantage (77′). C’est finalement Dimitri Payet sur un exploit personnel et une frappe croisée à l’entrée de la surface qui permet à l’OM de mener de nouveau au score (2-1,80′). Les hommes de Villas-Boas vont ensuite rapidement faire le break par l’intermédiaire de Germain sur un bien servi de Khaoui (83′).

C’est une victoire très importante pour l’Olympique de Marseille pour la suite du championnat.

