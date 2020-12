Mi-Temps OM – Monaco (2-0) : Marseille en patron !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et L’AS Monaco. Les hommes d’André Villas-Boas mènent (2-0) face aux monégasques grâce à des buts de Florian Thauvin et de Dario Benedetto.

Olympique de Marseille 2 0 AS Monaco Thauvin 6e Benedetto 13e

Le Onze de Départ :

Mandanda (cap) – Sakai, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo – Kamara, Sanson, Rongier – Thauvin, Cuisance, Benedetto

Le match

L’Olympique de Marseille ne pouvait pas mieux débuter son match face à l’AS Monaco. Florian Thauvin a en effet ouvert la marque de la tête sur une offrande de Dario Benedetto (6′, 1-0). Quelques minutes après le but de l’ancien attaquant de Bastia, c’est Dario Benedetto qui double la mise d’une superbe reprise de volée sur un centre parfait de… Florian Thauvin L’OM mène désormais 2-0 contre l’AS Monaco. Une entame quasi parfaite des marseillais qui ont ensuite reculé face à des monégasques plus entreprenants et qui n’ont pas abdiqué loin de là.

Monaco a même eu plusieurs opportunités, mais Mandanda a encore une fois été impérial pour éviter la réduction du score (29′,33′)

Marseille a perdu le contrôle du match au fil des minutes jusqu’à la pause. Il faudra absolument le reprendre en seconde période pour ne pas laisser l’ASM revenir.

Les + : Thauvin, Benedetto, Mandanda

Les – : Nagatomo

LES BUTS

La galette de Benedetto et la tête très bien placée de Thauvin ! #OMASMpic.twitter.com/sLHxMGrWwd — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 12, 2020