Mi-temps OM – Nantes (2-0): Enfin du jeu !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Nantes. Les hommes d’André Villas Boas mènent 2 à 0 grâce à des buts de Florian Thauvin et Dimitri Payet. L’OM a réalisé une très bonne première période.

Les marseillais ne pouvaient pas mieux démarrer la rencontre. Dès la 2ème minute de jeu, Florian Thauvin a en effet trompé Alban Lafont d’un joli lob sur une passe en profondeur de Caleta Car (1-0,1′). Les hommes de Villas-Boas ont ainsi décidé de mettre du rythme et de l’intensité en ce début de match. Ils auraient pu doubler la mise sans trois interventions décisives du portier nantais sur des frappes cadrées de Dario Benedetto (7′, 11′) et Cuisance (11′)

Sur une contre-attaque rapidement menée par Thauvin, Payet a également raté son face à face avec Lafont, une nouvelle fois décisif sur le ballon piqué du meneur de jeu olympien.

L’Olympique de Marseille va toutefois être récompensé de ses bonnes intentions de jeu. Dimitri Payet a ainsi inscrit le second but marseillais d’une frappe croisée sur un centre en retrait de Cuisance (2-0, 35′)

L’OM a réalisé une très bonne première période et devra montrer le même visage en seconde.

L’ouverture de Rongier pour Florian Thauvin c’est le football qui me plaît. Quand on a du mal dans les circuits, on saute des lignes et ca fonctionne. pic.twitter.com/5n6ABKirNR

— Guillaume Dacquet (@GuilDcqt) November 28, 2020