Mi-temps OM – Nice (2-0) : Enfin du jeu et de la vitesse !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice (2-0). Les hommes de Nasser Larguet ont affiché un visage séduisant avec de la vitesse et de l’envie devant, Payet est à la baguette…

OM 2 0 Nice Alvaro 14′ Khaoui 42′

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo

Gueye, Kamara,

Khaoui, Payet, Henrique

Dieng



La première mi-temps

Enfin un peu d’audace dans la composition de Nasser Larget ! Première frappe cadrée pour Luis Henrique suite à une déviation de Payet et un décalage de Kamara, Benitez capte sans stresse (3′). Aprés un tir cadré de Lopez que Mandanda capte sans soucis, c’est Khaoui qui profite d’une passe de Sakai pour frapper, mais il est contré (8′).

L’OM enchaîne des corners que Payet tire plutôt bien mais sans succès. Sur un second ballon, Payet cherche Alvaro de l’extérieur, l’espagnol reprend de volée le second ballon et ouvre le score du gauche en force (1-0 / 14′). Ce match est clairement agréable et l’OM n’hésite pas à jouer vers l’avant avec un duo Sakai/Khaoui qui marche bien. Superbe mouvement de Marseille lancé par Payet, Dieng talonne et trouve Khaoui qui frappe sur la barre. L’arbitre signale un hors jeu qui semble inexistant (41′). La deuxième est la bonne, avec un bon débordement de Luis Henrique bien lancé par Payet qui trouve en retrait Khaoui, cette fois sa frappe à ras de terre est imparable (2-0 / 52′). L’OM a proposé une belle première mi-temps et mène logiquement !

Le but d’Alvaro

Les + : Gueye, Payet, Kamara, Alvaro, Khaoui, Sakai

Les – :