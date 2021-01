Mi-temps OM – Nîmes (0-0) : Marseille vendange des occasions…

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Nîmes (0-0). Les hommes d’André Villas-Boas ont dominé cette première mi-temps et ont eu des occasions d’ouvrir le score mais Thauvin a raté un penalty et Benedetto a été maladroit…

OM 0 0 Nîmes

Le Onze de Départ :

Pelé

Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai

Rongier, Kamara, Sanson

Thauvin (cap), Benedetto, Payet

La première mi-temps

Les deux équipes se projettent rapidement vers l’avant. Superbe centre de Payet pour Sanson, mais le milieu de terrain ne peut toucher le ballon, Reynet capte facilement (2′). Nîmes gagne d’avantage de duels en ce début de rencontre… Bon centre de Benedetto côté droit, il trouve la tête de Thauvin qui fuit le cadre (10′). Très bon centre de Thauvin qui trouve Sanson, sa frappe est sortie par Reynet (15′). L’OM pousse mais doit se priver de Kamara qui sort sur blessure (cuisse), Gueye le remplace (17′).

L’OM a dominé ces 20 premières minutes avec un Lirola qui joue très haut, depuis le rythme a baissé… Finalement, l’OM obtient un penalty mais Thauvin ne le cadre pas, encore une penalty manqué par l’OM qui avait une belle occasion de marquer à 10 minutes de la mi-temps (34′). Dans la foulée Benedetto rate une énorme occasion seul face à Reynet sur un superbe centre de Payet, quelle occasion manquée par l’argentin (36′). Grosse occasion pour Nîmes; Pelé détourne la tête de Koné sur son poteau, l’OM s’est fait peur ! L’OM aurait du marquer au moins un but dans cette première mi-temps, il faudra être plus réaliste en seconde période…

Les + : Payet, Alvaro

Les – : Benedetto, Sanson