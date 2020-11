Mi-temps OM – Porto (0-1) : Le désastre se continue tranquillement…

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Porto (0-1). L’équipe de Villas-Boas a débuté le match avec des surprises dans son onze (Balerdi, Henrique et Germain titulaires) et l’intention d’enfin mettre du rythme en Ligue des Champions. Entreprenants, les Marseillais se sont procurés la première occasion du match, à la 14′ avec une bonne tête de Germain puis… ils se sont endormis ! Les visiteurs ont petit à petit pris le dessus, sans forcer, et ont fini par ouvrir le score sur corner (39′). Score à la mi-temps : OM 0 – 1 Porto. Il va falloir jouer plus que 15 minutes en seconde période pour stopper l’hémorragie de défaites…

OM 0 1 Porto Sanusi 39′

La compo

Mandanda

Sakai/Alvaro/Balerdi/Amavi

Kamara

Sanson/Rongier

Thauvin/Radonjic

Germain

Les + : Mandanda, Kamara

Les – : Alvaro, Sakai, Rongier

